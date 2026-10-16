Денисов рассказал о реакции игроков «Спартака» на новость о продлении контракта Барко

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Были рады, что он продлил контракт, поздравили его. Это отлично, когда футболист думает об игре. Когда нет каких-то переживаний со стороны», — сказал Денисов «СЭ».

О продлении контракта с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября. Новое соглашение действует до 2030 года. Барко выступает за «Спартак» с 2024 года.

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