Фомин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Славишей Йокановичем.
«Йоканович хочет привнести что-то свое. Но в целом у нас был стиль прессинга, это и останется. Может, какие-то нюансы добавим. Мало времени прошло, чтобы судить. Все так же дисциплинированно», — заявил Фомин.
Сербский специалист Славиша Йоканович был назначен главным тренером столичного футбольного клуба «Динамо» этим летом.
53-летний тренер подписал соглашение до конца следующего сезона. При этом контракт можно будет продлить еще на два года.
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