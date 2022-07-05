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Фомин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Славишей Йокановичем.

«Йоканович хочет привнести что-то свое. Но в целом у нас был стиль прессинга, это и останется. Может, какие-то нюансы добавим. Мало времени прошло, чтобы судить. Все так же дисциплинированно», — заявил Фомин.

Сербский специалист Славиша Йоканович был назначен главным тренером столичного футбольного клуба «Динамо» этим летом.

53-летний тренер подписал соглашение до конца следующего сезона. При этом контракт можно будет продлить еще на два года.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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