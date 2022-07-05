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Слуцкий — о будущем Самошникова: «На сегодня он игрок «Рубина»

Слуцкий рассказал о будущем Самошникова
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем защитника казанцев Ильи Самошникова.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему россиянину со стороны «Зенита».

«Будущее Самошникова? Сегодня он играл. Отталкиваемся от текущей ситуации. На сегодняшний день он игрок «Рубина», — цитирует Слуцкого «СЭ».

Самошников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.

Контракт футболиста с казанским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

Илья Самошников
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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