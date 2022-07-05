Слуцкий — о будущем Самошникова: «На сегодня он игрок «Рубина»
Слуцкий рассказал о будущем Самошникова
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем защитника казанцев Ильи Самошникова.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему россиянину со стороны «Зенита».
«Будущее Самошникова? Сегодня он играл. Отталкиваемся от текущей ситуации. На сегодняшний день он игрок «Рубина», — цитирует Слуцкого «СЭ».
Самошников перешел в «Рубин» из «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол.
Контракт футболиста с казанским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
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10
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11
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|0
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12
|Урал
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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