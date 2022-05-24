Карпин предположил, сколько продлится доминирование «Зенита»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин предположил, сколько продлится доминирование «Зенита» в чемпионате России.

— Сколько «Зенит» будет доминировать в России? Вечно?

— Не знаю, — цитирует Карпина Sport24. — Ничего вечного в этом мире нет.

— Пять лет?

— Возможно. Но ресурс у «Зенита» был и пять лет назад — а в чемпионате не побеждали несколько сезонов подряд. Многое зависит от других факторов — стабильности, доверия к тренеру и так далее.

— Футболистам московских топов должно быть стыдно, что в РПЛ появился такой гегемон?

— Что значит стыдно? В 90-е годы в России был «Спартак». В Германии сейчас «Бавария». В Испании — «Реал» и «Барселона» всю жизнь, а не десять лет. Это везде так, кроме, может быть, АПЛ. Там чемпионы меняются, но в принципе ходят по кругу.

«Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом 4 раза подряд.