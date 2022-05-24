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Карпин предположил, сколько продлится доминирование «Зенита»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин предположил, сколько продлится доминирование «Зенита» в чемпионате России.

— Сколько «Зенит» будет доминировать в России? Вечно?
— Не знаю, — цитирует Карпина Sport24. — Ничего вечного в этом мире нет.

— Пять лет?
— Возможно. Но ресурс у «Зенита» был и пять лет назад — а в чемпионате не побеждали несколько сезонов подряд. Многое зависит от других факторов — стабильности, доверия к тренеру и так далее.

— Футболистам московских топов должно быть стыдно, что в РПЛ появился такой гегемон?
— Что значит стыдно? В 90-е годы в России был «Спартак». В Германии сейчас «Бавария». В Испании — «Реал» и «Барселона» всю жизнь, а не десять лет. Это везде так, кроме, может быть, АПЛ. Там чемпионы меняются, но в принципе ходят по кругу.

«Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом 4 раза подряд.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-24-karpin-o-dominirovanii-zenita-v-rossii-nichego-vechnogo-v-etom-mire-net
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
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25.07 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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