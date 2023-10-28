Деограсия: «Первый тайм сыграли не очень хорошо, это моя вина»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия на пресс-конференции после игры 13-го тура чемпионата РПЛ с «Крыльями Советом» (1:1) заявил, что его команда в первом тайме выглядела пассивно.

«В первом тайме по моей вине сыграли не очень хорошо, игроки плохо себя чувствовали, — сказал Деограсия. — В перерыве сделали ряд замен, выпустили нападающего Обухова и перешли на схему 4-3-3. Стали играть активнее, и взяли очко. Благодарен болельщикам за поддержку! Жаль, что не удалось подарить им победу за выезд в Самару».

Самарцы занимают 3-е место в турнирной таблице с 22 очками. «Оренбург» — на 14-й позиции (12 очков).