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Экс-президент ОКР Жуков: «Еще вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»

Алина Савинова
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Экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Факелом» в 13-м туре РПЛ (0:2).

— Стоит ли играть в такую погоду?

— Тут один вопрос, что было хуже — поле или игра «Спартака»? Вам как кажется? Мне кажется, что примерно одинаково. Просто плохо «Спартак играл. И конечно, на таком поле вообще трудно хорошо играть. Там выиграет тот, кто больше хочет, — цитирует Жукова Metaratings.ru.

— Насколько, на ваш взгляд, сказалось отсутствие Промеса в матче?

— Да ни на сколько.

— Такое поле больше «Факелу» помогло?

— Наверно. Мне кажется, они с большей отдачей играли. Больше стремились победить, поэтому и выиграли.

«Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. «Факел» с 15 очками располагается на 11-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-eshyo-vopros-chto-bylo-khuzhe-pole-v-voronezhe-ili-igra-spartaka-299769/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Александр Жуков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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ЦСКА

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