Масалитин: «Если игроки ЦСКА выйдут концентрировано на матч с «Торпедо», то счет может быть крупным»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от матча 27-го тура РПЛ между армейцами и «Торпедо».

«ЦСКА сейчас нельзя недооценивать своих соперников, им надо сначала давать результат. Если армейцы выигрывают по ходу матча, может быть, нужно выбрать другую тактику — подержать мяч, поиграть в квадрат. «Торпедо» будет тяжело на что-то рассчитывать со своей обороной. Но если армейцы недооценят автозаводцев, то они столкнутся с трудностями. Если ЦСКА хотя бы тайм отыграет на своем уровне, то проблем не должно возникнуть. Если красно-синие выйдут концентрировано на матч с «Торпедо», то счет может быть крупным. В первом тайме армейцы могут забить три гола», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место.