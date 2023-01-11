Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Прудников — о переходе России в АФК: «Нашим чиновникам виднее, где лучше России»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Есть чиновники, которые этим занимаются. Им виднее, где нам лучше. Естественно, в Европе сборные и клубы сильнее, но никто не знает, что будет дальше. Наши чиновники более осведомлены в этой ситуации», — приводит слова Прудникова Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-prudnikov-o-perekhode-rfs-v-aziyu-nashim-chinovnikam-vidneye-gde-luchshe-rossii
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Силкин предложил искать позитив в решении CAS по апелляциям РФС
Роман Широков: «На данный момент не вижу смысла идти в Азию, нет ясности»
Гендиректор «Зенита» — о переезде российского футбола в Азию: «Лучше играть»
Колыванов: «В рабочей группе УЕФА от России с удовольствием увидел бы Аршавина и Мостового»
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Митрофанов: «Для нас не стоит задача выйти из УЕФА или войти в АФК. Мы хотим играть в футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин не смог ответить, почему в опросе о спортсмене года не оказалось футболистов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился планами на первый сбор команды в Турции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости