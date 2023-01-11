Прудников — о переходе России в АФК: «Нашим чиновникам виднее, где лучше России»

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Есть чиновники, которые этим занимаются. Им виднее, где нам лучше. Естественно, в Европе сборные и клубы сильнее, но никто не знает, что будет дальше. Наши чиновники более осведомлены в этой ситуации», — приводит слова Прудникова Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.