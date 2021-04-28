Главный тренер молодежки «Спартака» высказался о поражении в матче с «Зенитом»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Обе команды старались строго играть в обороне, и это отразилось на ходе матча. Мы допустили ляп в обороне и пропустили обидный гол с дальней дистанции. В целом матч был равным. Что касается удаления Левченкова, то с этим эпизодом мы разберемся. Мы считаем, что первая карточка, показанная в первом тайме, была необъективной», — цитирует Лунина официальный сайт клуба.

«Зенит» с 56 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодежного первенства, а «Спартак» (49) идет четвертым.