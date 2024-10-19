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Сегодня, 19:30

Галактионов: «Локомотив» сыграл с «Химками» ниже своих возможностей»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Химок» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

— Что скажете об игре?

— Мы должны были в первом тайме реализовывать свои моменты. Думаю, что тогда бы матч пошел бы по другому, но мы ввязались в темп соперника и вошли в темп игры, который устраивал соперника. «Локомотив» не смог дать те скорости, к которым привык.

— Можно ли сказать, что сегодня была не чемпионская игра у команды?

— Можно сказать, что мы сыграли сегодня ниже своих возможностей. Нам важно реализовать свои сильные качества, чтобы двигаться в игре без перепадов, как произошло сегодня, к сожалению.

— Как считаете, как-то сказывается на команде разговоры о том, что команда борется за чемпионство?

— Не должны сказываться. Должны сказываться отношения к работе. Если будешь делать все правильно, то тебя ничего не будет выбивать из колеи. Значит есть какие-то моменты, которые мы упустили. Опять же, сегодня должны были более качественно сработать.

«Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию во всех турнирах. Команда занимает третье место в таблице РПЛ с 27 очками.

 
Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4). «Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Михаил Галактионов
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