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Сегодня, 19:35

Мусаев: «Чемпионство? Я отказываюсь говорить об этом. В футболе надо много работать, а не мечтать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

— Как бы вы оценили чемпионские перспективы Краснодара?

— Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед, как сегодня, мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.

— Слова о том, что надо не впадать в эйфорию, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?

— Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать?

— С чем связываете прогресс Ленини?

— Наверное, наша тактика чуть поменялась. Мы после старта сезона вернулись к классической игре «Краснодара». У Кевина хорошая мощность, он умеет играть с мячом. Сегодня он классно дорабатывал за Мартинсом — все вычистил, кроме одного момента. Мы рады его прогрессу, надеемся, что он еще прибавит.

— Все писали, что Кордоба вел переговоры со «Спартаком». Как вы убеждаете его оставаться профи и работать на благо команды?

— Вы видели, что он сегодня ушел на 89-й минуте — и еще хотел играть, забивать. На нем весь матч висели, толкали, но он выполнил всю работу. Я вчера с ним говорил, спрашивал, готов ли. Глаза у Джона были красные, весь разбитый. Он сказал: «Обожаю такие матчи, как со «Спартаком». Завтра я 100 процентов буду готов». Разговоры всякие идут всегда. Надеемся, он останется с нами и продолжит помогать «Краснодару».

«Краснодар» после 12 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками.

ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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