Мусаев: «Чемпионство? Я отказываюсь говорить об этом. В футболе надо много работать, а не мечтать»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).
— Как бы вы оценили чемпионские перспективы Краснодара?
— Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед, как сегодня, мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.
— Слова о том, что надо не впадать в эйфорию, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?
— Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать?
— С чем связываете прогресс Ленини?
— Наверное, наша тактика чуть поменялась. Мы после старта сезона вернулись к классической игре «Краснодара». У Кевина хорошая мощность, он умеет играть с мячом. Сегодня он классно дорабатывал за Мартинсом — все вычистил, кроме одного момента. Мы рады его прогрессу, надеемся, что он еще прибавит.
— Все писали, что Кордоба вел переговоры со «Спартаком». Как вы убеждаете его оставаться профи и работать на благо команды?
— Вы видели, что он сегодня ушел на 89-й минуте — и еще хотел играть, забивать. На нем весь матч висели, толкали, но он выполнил всю работу. Я вчера с ним говорил, спрашивал, готов ли. Глаза у Джона были красные, весь разбитый. Он сказал: «Обожаю такие матчи, как со «Спартаком». Завтра я 100 процентов буду готов». Разговоры всякие идут всегда. Надеемся, он останется с нами и продолжит помогать «Краснодару».
«Краснодар» после 12 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2