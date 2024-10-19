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Сегодня, 19:25

Мусаев: «Спартак» не заслужил разгром 0:3. Мы молодцы, но нельзя впадать в эйфорию»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).

— Очень понравился наш настрой. Играли смело, агрессивно. Видно было, что вышли играть на победу. Понравилось движение. К концу тайма подсели, но из-за того, что уже наелись. По датчикам там была сумасшедшая работа на ускорениях. Для нас большая победа — обыграть «Спартак» на выезде. С каждой игрой мы становимся лучше. Нельзя витать в облаках, впадать в эйфорию, потому что иначе можно сразу потерять этот результат.

— Почему вам постоянно дают желтые? У вас уже пятое предупреждение. Как вы с этим живете?

— Вы сейчас серьезно? Как я живу с пятью желтыми? Хожу к психологу (смеется). Я не согласен с арбитром, кричу, выражаю эмоции. За свои карточки я плачу штрафы, иногда сижу на трибуне. Вот так.

— Как оцените это решение судьи? Недавно Станкович получил удаление, возможно, будучи спровоцирован арбитром.

— Не ко мне вопрос. Думаю, что все что получил, я получил заслуженно, буду стараться исправляться. Все хорошо.

— Как вам удалось так подготовить команду, что в первые 45 минут вы смяли соперника? Ведь у вас улетали игроки в сборные.

— Сложно было. Кордоба прилетел в пятницу утром весь разбитый. Ленини чуть раньше, но он пол-Африки объехал. Медицинский штаб сделал все, что мог. Думаю, когда у тебя правильный эмоциональный настрой, ты способен играть на максимуме любой матч.

— Получается, все московские команды вы прибили одной тактикой: высокий прессинг.

— От соперника тактика меняется. «Спартак»... Помните, им «Оренбург» забил так, «Динамо»? «Спартак» хочет играть с мячом через центр, через Умярова. Сегодня 3:0, наверное, не совсем по делу. Матчи с московскими командами были 50 на 50. Думаю, ситуация в раздевалке дает нам шанс переломить эти матчи. Но это тонкая материя, ее нужно беречь.

«Краснодар» после 12 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками.

ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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