Мусаев: «Спартак» не заслужил разгром 0:3. Мы молодцы, но нельзя впадать в эйфорию»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0).
— Очень понравился наш настрой. Играли смело, агрессивно. Видно было, что вышли играть на победу. Понравилось движение. К концу тайма подсели, но из-за того, что уже наелись. По датчикам там была сумасшедшая работа на ускорениях. Для нас большая победа — обыграть «Спартак» на выезде. С каждой игрой мы становимся лучше. Нельзя витать в облаках, впадать в эйфорию, потому что иначе можно сразу потерять этот результат.
— Почему вам постоянно дают желтые? У вас уже пятое предупреждение. Как вы с этим живете?
— Вы сейчас серьезно? Как я живу с пятью желтыми? Хожу к психологу (смеется). Я не согласен с арбитром, кричу, выражаю эмоции. За свои карточки я плачу штрафы, иногда сижу на трибуне. Вот так.
— Как оцените это решение судьи? Недавно Станкович получил удаление, возможно, будучи спровоцирован арбитром.
— Не ко мне вопрос. Думаю, что все что получил, я получил заслуженно, буду стараться исправляться. Все хорошо.
— Как вам удалось так подготовить команду, что в первые 45 минут вы смяли соперника? Ведь у вас улетали игроки в сборные.
— Сложно было. Кордоба прилетел в пятницу утром весь разбитый. Ленини чуть раньше, но он пол-Африки объехал. Медицинский штаб сделал все, что мог. Думаю, когда у тебя правильный эмоциональный настрой, ты способен играть на максимуме любой матч.
— Получается, все московские команды вы прибили одной тактикой: высокий прессинг.
— От соперника тактика меняется. «Спартак»... Помните, им «Оренбург» забил так, «Динамо»? «Спартак» хочет играть с мячом через центр, через Умярова. Сегодня 3:0, наверное, не совсем по делу. Матчи с московскими командами были 50 на 50. Думаю, ситуация в раздевалке дает нам шанс переломить эти матчи. Но это тонкая материя, ее нужно беречь.
«Краснодар» после 12 матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2