Баринов — о ничьей с «Крыльями»: «Без Дзюбы «Локомотив» играет по-другому»

Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничью железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.?

«Было ощущение, что «Локомотив» уже в отпуске. Не было огня в глазах. Первый тайм мне понравился, но гол ненужный пропустили. Но тут ничего не поделаешь. Сказалось ли отсутствие Дзюбы в этом на результате в этом матче? Я не могу сказать, что это две разные команды, но, конечно, играют они по-другому. Дзюба имеет большое значение», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

34-летний форвард Артем Дзюба не попал в заявку на матч в Самаре.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.