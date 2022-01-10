Марадишвили: «Я выбирал не деньги. Пришел в «Локомотив», чтобы играть в еврокубках»

Полузащитник молодежной сборной России Константин Марадишвили рассказал о своем переходе из ЦСКА в «Локомотив».

«Трансферное окно закрывалось, нужно было решать — да или нет, — приводит слова Марадишвили Sport24. — Я решил: была не была. Когда говорят, что попадешь в состав, это еще не значит, что ты гарантированно будешь играть. Я не знал, на что иду, но решил для себя, что хочу нового вызова в новом клубе».

Полузащитник прокомментировал слова своего отца о том, что «Локомотив предложил ему финансовые условия лучше, чем были в ЦСКА.

«Он привел мне те же аргументы, которые я и сам для себя обозначил — еврокубки и игровая практика. На тот момент это был шагом вперед. Я выбирал не деньги. Пришел в «Локомотив», чтобы играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил три мяча и отдал две результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив».