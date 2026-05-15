Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Мы обязаны хорошо закончить сезон»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Последняя игра чемпионата, к сожалению, не все от нас зависит. Но мы должны оставаться профессионалами, проделана большая работа. И мы обязаны хорошо закончить сезон. Я знаю, что будет много зрителей, и очень важно сыграть не только для себя, но и для болельщиков, и пока есть хотя бы один шанс, нужно биться за этот шанс.

Хотели подойти к последнему туру в другом положении, чтобы все зависело только от нас, но так бывает, и уже нет времени грустить, нет времени расстраиваться, нужно сделать свою работу максимально хорошо в воскресенье, — сказал Мусаев.

«Зенит» (65 очков) лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на два балла и имея преимущество по личным встречам.

Мария Захарян

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