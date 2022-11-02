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Черчесов о Семине: «Считаю, что «Локомотиву» нужно возвращать Юрия Палыча»

Черчесов считает, что руководству «Локомотива» нужно возвращать экс-наставника Семина
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Юрий Семин и Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» заявил, что руководству «Локомотива» нужно возвращать экс-наставника Юрия Семина.

— После выхода «Ференцвароша» из группы Лиги Европы Юрий Семин сказал, что Черчесов вполне достойно смотрелся бы в «ПСЖ», мог бы с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Что думаете?

— Спасибо Юрию Палычу за добрые слова. Но как говорил Чапаев — «языками не владею». Французский я не знаю.

— Только в этом проблема?

— Ну если шутки в сторону, то у каждого своя дорога. Сейчас я в «Ференцвароше» вместе со своим тренерским штабом решаю те задачи, которые перед нами стоят. Кстати, читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Семина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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