Черчесов о Семине: «Считаю, что «Локомотиву» нужно возвращать Юрия Палыча»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» заявил, что руководству «Локомотива» нужно возвращать экс-наставника Юрия Семина.

— После выхода «Ференцвароша» из группы Лиги Европы Юрий Семин сказал, что Черчесов вполне достойно смотрелся бы в «ПСЖ», мог бы с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Что думаете?

— Спасибо Юрию Палычу за добрые слова. Но как говорил Чапаев — «языками не владею». Французский я не знаю.

— Только в этом проблема?

— Ну если шутки в сторону, то у каждого своя дорога. Сейчас я в «Ференцвароше» вместе со своим тренерским штабом решаю те задачи, которые перед нами стоят. Кстати, читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Семина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию.