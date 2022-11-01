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Сегодня, 22:41

Семин заявил, что Акинфеев удивил его больше всех в первом круге

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал игрока РПЛ, который удивляет больше всех.

«Кто из игроков удивил больше всего в первом круге РПЛ? Меня каждый раз удивляет Акинфеев, который с каждым сезоном становится лучше. Думаю, он еще очень много времени сможет провести на поле. Он профессионал», — сказал Семин «СЭ».

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

36?летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, он сыграл за клуб более 700 матчей во всех турнирах и шесть раз становился чемпионом России.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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