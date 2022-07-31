Главный тренер «Факела» Василенко отреагировал на бойкот болельщиков матчей из-за Fan ID

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рассказал, что думает о начале работы системы Fan ID на стадионе в Воронеже.

«Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта — для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один — есть.

Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем все для людей», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Вчера, 30 июля, на матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3) на домашнем стадионе воронежского клуба присутствовало около 20 000 человек. Сообщалось, что фанаты «Факела» намерены бойкотировать матчи из-за введения данной системы.