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Сегодня, 11:05

Орлов: «Зенит» сработал потрясающе! После новых контрактов бразильцы несутся вперед»

Геннадий Орлов отдал должное дальновидности «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отдал должное дальновидности «Зенита» после стартовых трех матчей нового сезона РПЛ.

 За счет чего команда Семака так преобразилась после перерыва?

— Идет набор формы — от матча к матчу. Игроки профессионально относятся к своему делу. И потом — нужно говорить о потрясающей работе клуба.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» переподписал троих бразильцев — Малкома, Клаудиньо, Вендела. Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу. «Зенит» поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов.

— Но, например, Вендела и Клаудиньо журят за то, что они не уехали в Европу...

— Кто журит? Это даже смешно. Их критикуют те, кто болеет против «Зенита», кто хочет, чтобы питерский клуб стал слабее (смеется).

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
17
30
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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