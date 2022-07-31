Орлов: «Зенит» сработал потрясающе! После новых контрактов бразильцы несутся вперед»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отдал должное дальновидности «Зенита» после стартовых трех матчей нового сезона РПЛ.

— За счет чего команда Семака так преобразилась после перерыва?

— Идет набор формы — от матча к матчу. Игроки профессионально относятся к своему делу. И потом — нужно говорить о потрясающей работе клуба.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» переподписал троих бразильцев — Малкома, Клаудиньо, Вендела. Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу. «Зенит» поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов.

— Но, например, Вендела и Клаудиньо журят за то, что они не уехали в Европу...

— Кто журит? Это даже смешно. Их критикуют те, кто болеет против «Зенита», кто хочет, чтобы питерский клуб стал слабее (смеется).