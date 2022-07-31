Орлов сравнил Родригао с Гараем

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру двух футболистов «Зенита» — защитника Родргао и нападающего Кассьерры в матче с «Локомотивом» (5:0).

— Родригао напоминает Гарая. Да, пока он не достиг такого уровня, но солидности обороне точно придал. Вообще сыграл без ошибок. А какая точность передач? Одоевский чувствует, что перед ним играет уверенный защитник. Это очень важно! Да и Ловрен набрал форму. Так что «Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов. Жаль только, что нас туда не пускают... Но «Зенит» все равно работает так, как будто завтра еврокубки. Правильный настрой.

— А чего пока не хватает Кассьерре?

— Он еще не адаптирован. Не хватает футбольного интеллекта. Все-таки надо понимать с полуслова бразильцев. Нужно еще время, но динамика положительная. Не забывайте, что он поздно пришел в команду, не вписался в систему. Кассьерра — колумбиец, испаноговорящий, а бразильцы — португалоговорящие. Это тоже фактор. В любом случае ему надо найти с ним общий язык футбола.