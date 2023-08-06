Евсеев — о матче с «Балтикой»: «Мы предполагали, что будет равная игра»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Балтики» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Нам не удалось начало ни первого, ни второго таймов, — сказал Евсеев на пресс-конференции. — Это вылилось в голы. Сказать, что в чем-то нас соперник переиграл, мы не можем. Но мы предполагали, что будет равная игра. «Балтика» сумела два забить, нам не удалось сравнять счет. Хотя мы владели мячом, владели инициативой, но и соперник играл по счету. После пропущенного мяча мы провели атаку очень качественную».

После трех туров «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.