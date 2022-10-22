Йоканович: «В обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

— Когда ваши футболисты начнут забивать с игры? «Динамо» не реализует свои возможности.

— Мы создали много моментов с игры, но не удалось реализовать столько, сколько хотелось. Отметим и отмененный гол сегодня. Мы все это осознаем. Наибольшая опасность исходит, когда мяч находится в штрафной. Нам нужно поправлять этот момент. Но мы понимаем, что это придет от игры к игре, от тренировки к тренировке. Если говорить о сегодняшнем матче, то это уже в прошлом. Постараемся улучшить свою игру в этом компоненте. В прошлом мы не живем, уже думаем о встрече в Химках. Это может показаться легкой прогулкой, но это не так.

— Чем вы объясните такие разные два тайма в исполнении «Динамо»?

— Да ничего особенного во втором тайме и не произошло. Считаю, что в обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол. Мы просто продолжали гнуть свою линию. Сегодня команда смогла выполнить план на игру.