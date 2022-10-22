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Йоканович: «В обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол»

Йоканович считает, что «Динамо» показало хорошую игру в матче против «Локомотива»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

— Когда ваши футболисты начнут забивать с игры? «Динамо» не реализует свои возможности.

— Мы создали много моментов с игры, но не удалось реализовать столько, сколько хотелось. Отметим и отмененный гол сегодня. Мы все это осознаем. Наибольшая опасность исходит, когда мяч находится в штрафной. Нам нужно поправлять этот момент. Но мы понимаем, что это придет от игры к игре, от тренировки к тренировке. Если говорить о сегодняшнем матче, то это уже в прошлом. Постараемся улучшить свою игру в этом компоненте. В прошлом мы не живем, уже думаем о встрече в Химках. Это может показаться легкой прогулкой, но это не так.

— Чем вы объясните такие разные два тайма в исполнении «Динамо»?

— Да ничего особенного во втором тайме и не произошло. Считаю, что в обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол. Мы просто продолжали гнуть свою линию. Сегодня команда смогла выполнить план на игру.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Славиша Йоканович
0
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2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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