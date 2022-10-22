Фомин ответил на вопрос о снижении зрелищности в игре «Динамо» после ухода Шварца

Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о снижении зрелищности в игре команды после ухода Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

В субботу, 22 октября бело-голубые победили «Локомотив» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Много критики от болельщиков, которые считают, что матч был не слишком зрелищным? Не знаю, после матча подошли к трибунам, фанаты нас поблагодарили, сказали, что мы молодцы, похлопали. Спасибо им за поддержку. «Динамо» стало менее зрелищным после ухода Шварца? Сложно сказать. Тут надо смотреть на вещи реально. Команда чуть поменялась, привыкаем к требованиям нового тренера, сборы по сути длились 2 недели, по сути все только знакомились. Трансферы произошли только в конце августа. Сейчас прибавляем — это самое главное.

В чем особенность «Динамо» Йокановича? Не могу сказать, потому что мало времени прошло. Почему не видите красоты игры? Это не ко мне вопросы, не могу сказать. Нам нужны такие победы, как сегодня. Не в каждом же матче 4:0 выигрывать. Иногда нужно терпеть, выигрывать и набирать очки в каждом матче», — сказал Фомин.

Также футболист поделился мнением о турнирном положении своей команды.

«Можем ли мы вернуться на те позиции, на которых были в прошлом сезоне? Я не хочу сейчас делать какие-то громкие заявления. Сейчас мы выиграли матч. У нас хороший шанс подняться выше. Получили сегодня удовольствие от игры и результата, это главное. Надо идти дальше, а там посмотрим», — добавил Фомин.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 14 матчах.