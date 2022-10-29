Йоканович: «Я удовлетворен результатом и качеством игры»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.

— Команда серьезно отнеслась к сегодняшнему матчу, мы много работали. Я удовлетворен результатом и качеством игры. Конечно, после 3:0 мы немного ослабили немного хватку, ребята, казалось, что спали, но игроки, которые вышли на замену, освежили игру и нашли силы еще забить мячи.

— У матча «Химок» против «Спартака» тоже было много голов, но они не пропустили. Почему такая реализация, могли же больше забить?

— У «Спартака» был свой матч с «Химками». Если сравнивать наши матчи, то да, мы сегодня пропустили, но в целом вы правы. Мы создали много моментов, доминировали и территориально, и инициативой. Игроки атакующей группы много прессинговали, оказывали давление на соперника. Они проделали очень большой объем работы. Могли забить больше по количеству тех моментов, которые были.

— Перед матчем было много разговоров о состоянии поля. Как вы его оцените?

— Поле находится в плохом состоянии, но у меня был опыт игры и на полях в худшем состоянии. Надеемся, что через две недели в матче с ЦСКА состояние поля будет лучше.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.