Трамп о Месси: «Он очень хорош. Он сделал хет-трик, а это редкость в футболе, не так ли?»

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино перед финалом ЧМ-2026 оценил уровень мастерства нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел тот пас, который отдал Месси (в полуфинале ЧМ-2026 против Англии — прим. «СЭ»). Я разбираюсь в спорте и немного понимаю в футболе, но я смотрел на Месси — его очень сильно опекали — и тут он вдруг оказался справа, а остальные остались стоять. У него было очень много свободного времени, и он точно отдал мяч. Это было в конце матча. Это было прекрасно. Великие футболисты делают это раз за разом... Как хорош Месси! В матче в Канзасе (игра 1-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Алжира — прим. «СЭ»), он сделал хет-трик, а это ведь редкость в футболе, не так ли?» — заявил Трамп.

Лионель Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах на ЧМ-2026. Он делит первое место в списке бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе и занимает второе место по числу голевых пасов, уступая другому представителю Франции Майклу Олисе (5).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) в воскресенье, 19 июля и начнется в 22.00 (мск).