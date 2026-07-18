Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:50

Трамп о Месси: «Он очень хорош. Он сделал хет-трик, а это редкость в футболе, не так ли?»

Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино перед финалом ЧМ-2026 оценил уровень мастерства нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел тот пас, который отдал Месси (в полуфинале ЧМ-2026 против Англии — прим. «СЭ»). Я разбираюсь в спорте и немного понимаю в футболе, но я смотрел на Месси — его очень сильно опекали — и тут он вдруг оказался справа, а остальные остались стоять. У него было очень много свободного времени, и он точно отдал мяч. Это было в конце матча. Это было прекрасно. Великие футболисты делают это раз за разом... Как хорош Месси! В матче в Канзасе (игра 1-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Алжира — прим. «СЭ»), он сделал хет-трик, а это ведь редкость в футболе, не так ли?» — заявил Трамп.

Лионель Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах на ЧМ-2026. Он делит первое место в списке бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе и занимает второе место по числу голевых пасов, уступая другому представителю Франции Майклу Олисе (5).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) в воскресенье, 19 июля и начнется в 22.00 (мск).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Гарсия перед финалом чемпионата мира-2026: «Испания и Аргентина — почти братья»
Карасев о чемпионате мира-2026: «Главное впечатление — играют без остановок»
Президент Мексики Шейнбаум посетит финал чемпионата мира-2026 по приглашению Трампа
Месси и Роналду опередили «Балабола». Как смотрят чемпионат мира по футболу в России?
ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за лесных пожаров
Мартинес: «Иногда я плачу, просто думая обо всем, чего сборной Аргентины удалось добиться»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент Мексики Шейнбаум посетит финал чемпионата мира-2026 по приглашению Трампа

Карасев о чемпионате мира-2026: «Главное впечатление — играют без остановок»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости