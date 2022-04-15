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Сегодня, 22:03

Шварц рассказал о выборе между Смоловым и Тюкавиным

Шварц рассказал о конкуренции в линии нападения «Динамо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) рассказал о конкуренции в команде между нападающими Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

— Вышел на замену Тюкавин. Чем вы руководствовалось, когда его оставили в запасе? Почему вместо него вышел Смолов?

— Было принято решение, что Смолов начнет с первых минут. Я бы позитивно отозвался обо всех нападающих, которые есть у нас в запасе.

— Себастьяна Шиманьски заменили при счете 1:0. В чем причина такой ранней замены?

— Шиманьски является для нас очень важным игроком, он проделывает большой объем работы. Сегодня мы приняли решение его заменить, после чего переместили Захаряна в середину поля и выпустили на его позицию Лесового, который великолепно провел весь недельный тренировочный цикл.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин

П1

26%

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16%

1.75

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15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Федор Смолов
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Сандро Шварц
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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Дмитрий Полоз

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