Шварц рассказал о выборе между Смоловым и Тюкавиным

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) рассказал о конкуренции в команде между нападающими Федором Смоловым и Константином Тюкавиным.

— Вышел на замену Тюкавин. Чем вы руководствовалось, когда его оставили в запасе? Почему вместо него вышел Смолов?

— Было принято решение, что Смолов начнет с первых минут. Я бы позитивно отозвался обо всех нападающих, которые есть у нас в запасе.

— Себастьяна Шиманьски заменили при счете 1:0. В чем причина такой ранней замены?

— Шиманьски является для нас очень важным игроком, он проделывает большой объем работы. Сегодня мы приняли решение его заменить, после чего переместили Захаряна в середину поля и выпустили на его позицию Лесового, который великолепно провел весь недельный тренировочный цикл.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.