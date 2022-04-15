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Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»

Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Я рад, что нам удалось одержать победу. В пером тайме мы доминировали, но нам не хватило последнего пасса. В последнем тайме нам удалось забить 2 гола. Также я хочу отдельно отметить, что мы третий матч подряд оставляем наши ворота на замке и реализуем моменты. Сегодня в день рождение клуба мы отплатили монетой тем людям, которые болеют за нами. Это эмоциональная победа. Мы заработали три очка.

— Гол был забит достаточно поздно, но замен вы не делали. Считали, что игроки, которые на поле, смогут показать результат?

— На протяжении первого тайма мы показывали хорошую игру и могли повести в счете. Полное доверие ко всем игрокам. И к тем, которые были на замене. Подтверждение этому гол Тюкавина, который вышел на замену.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на восьмой строчке.

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
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 - : -
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 - : -
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