Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Я рад, что нам удалось одержать победу. В пером тайме мы доминировали, но нам не хватило последнего пасса. В последнем тайме нам удалось забить 2 гола. Также я хочу отдельно отметить, что мы третий матч подряд оставляем наши ворота на замке и реализуем моменты. Сегодня в день рождение клуба мы отплатили монетой тем людям, которые болеют за нами. Это эмоциональная победа. Мы заработали три очка.

— Гол был забит достаточно поздно, но замен вы не делали. Считали, что игроки, которые на поле, смогут показать результат?

— На протяжении первого тайма мы показывали хорошую игру и могли повести в счете. Полное доверие ко всем игрокам. И к тем, которые были на замене. Подтверждение этому гол Тюкавина, который вышел на замену.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на восьмой строчке.