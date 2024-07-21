Лепский — о голе в ворота «Факела»: «С Тюкавиным конкурировать не собираюсь»
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский прокомментировал свой гол в ворота «Факела» (3:1) в матче 1-го тура РПЛ.
«Планирую стать главным бомбардиром команды? Нет. (Смеется.) Главное, чтобы команда побеждала, а забитые мячи — это приятный бонус. Косте Тюкавину конкуренцию составлять не собираюсь. Забивать голы — его работа», — приводит слова игрока Legalbet.
«Динамо» набрало 3 очка и находится на втором месте в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 июля.
Источник: Legalbet
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
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