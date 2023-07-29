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Сегодня, 18:41

Личка о ничьей с «Крыльями»: «Не могу сказать, что мы были плохо готовы физически»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью бело-голубых с «Крыльями Советов» (3:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Ребята работают, стараются, и я не могу сказать, что они были плохо готовы физически. Мы всегда стараемся мотивировать игроков, чтобы они были уверены в себе. На поле может произойти что угодно, и иногда тебе приходится на поле терпеть. Сегодня мы вели 3:1, и в таких ситуациях надо уметь контролировать ситуацию до самого конца. Психология очень важна в футболе. Мы снова пропустили три гола и должны подумать о защите, потому что нельзя в каждом матче забивать по 4-5 мячей. Нужно верить в свои силы, только так можно достигнуть больших целей», — цитирует Личку пресс-служба клуба.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Марцел Личка
2
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
7
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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