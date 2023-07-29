Агент Тюкавина: «Я требую 3 миллиона за новый контракт? Это какой-то бред!»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о требовании 3 миллионов евро за новый контракт футболиста с клубом. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Не хочу комментировать какую-то ахинею! Это какой-то бред! Какие 3 миллиона евро? Не хочу даже обсуждать это. Это смешно!» — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.