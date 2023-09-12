Ромащенко о наработках Романцева: «Упражнений из арсенала «Спартака» 90-х у нас нет. Суть та же, но форма изменилась»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ», использует ли наработки своего тренера времен игры за «Спартак» Олега Романцева.

— Давно ли не виделись с маэстро комбинационного стиля — Олегом Романцевым?

— Давно. Особенно с учетом того, что два с половиной года я не работал и почти не бывал в России. Но всегда буду рад с ним встретиться, и если такая возможность представится, это будет для меня прекрасный день. С безмерным уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Повторить то, что он делал, невозможно. Но пример, который он давал мне фокусом на деталях, я использую.

— Есть ли у вас какие-то упражнения из арсенала «Спартака» 90-х?

— Нет. Все меняется, футбол трансформируется. Принципы остаются, но сама конструкция тех же «квадратов» изменилась на различные шестигранники, ромбы, с добавлением других деталей. С большим количеством нейтральных, с маленькими воротами, с ломаными линиями... Суть осталась та же. Форма изменилась.

Но всегда исхожу из того, что у нас исторически была очень сильная тренерская школа — начиная с Качалина, Аркадьева, Якушина, Маслова... Мое поколение играло у других прекрасных тренеров — Романцева, Ярцева, Прокопенко, Семина, Газзаева. Это очень хорошая школа. И этих людей с колоссальным опытом — тех, кто жив, конечно — всегда важно слушать и слышать. Учиться можно всегда и везде, но равняться — на своих классиков.

Мирослав Ромащенко выступал за «Спартак» с 1997 по 1999 год, после чего завершил карьеру футболиста.