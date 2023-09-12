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Сегодня, 11:15

Ромащенко о наработках Романцева: «Упражнений из арсенала «Спартака» 90-х у нас нет. Суть та же, но форма изменилась»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения рассказал обозревателю «СЭ», использует ли наработки своего тренера времен игры за «Спартак» Олега Романцева.

— Давно ли не виделись с маэстро комбинационного стиля — Олегом Романцевым?

— Давно. Особенно с учетом того, что два с половиной года я не работал и почти не бывал в России. Но всегда буду рад с ним встретиться, и если такая возможность представится, это будет для меня прекрасный день. С безмерным уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Повторить то, что он делал, невозможно. Но пример, который он давал мне фокусом на деталях, я использую.

— Есть ли у вас какие-то упражнения из арсенала «Спартака» 90-х?

— Нет. Все меняется, футбол трансформируется. Принципы остаются, но сама конструкция тех же «квадратов» изменилась на различные шестигранники, ромбы, с добавлением других деталей. С большим количеством нейтральных, с маленькими воротами, с ломаными линиями... Суть осталась та же. Форма изменилась.

Но всегда исхожу из того, что у нас исторически была очень сильная тренерская школа — начиная с Качалина, Аркадьева, Якушина, Маслова... Мое поколение играло у других прекрасных тренеров — Романцева, Ярцева, Прокопенко, Семина, Газзаева. Это очень хорошая школа. И этих людей с колоссальным опытом — тех, кто жив, конечно — всегда важно слушать и слышать. Учиться можно всегда и везде, но равняться — на своих классиков.

Мирослав Ромащенко выступал за «Спартак» с 1997 по 1999 год, после чего завершил карьеру футболиста.

Мирослав Ромащенко. «Когда перед Испанией автобус сборной сдал назад, хотелось разбить стекло и выпрыгнуть из него». Первое большое интервью Мирослава Ромащенко после прихода в «Ахмат»

Олег Романцев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Ромащенко
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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