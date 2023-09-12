Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике считает, что красно-белые являются самым популярным клубом в России.

«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» — это те российские команды, которые больше всего известны внутри страны и за рубежом. Самая популярная команда России — «Спартак». Как футболист, игравший в этом клубе, я могу это подтвердить. «Зенит», на мой взгляд, на втором месте. Ажиотаж вокруг матчей «Спартака» всегда очень большой, у красно-белых есть болельщики по всей России. И за границей хорошо знают об этой команде», — приводит слова Эменике «РБ Спорт»

9 сентября Эменике принял участие в матче легенд в память об Илье Цымбаларе за сборную мира.