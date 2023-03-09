Главный тренер «Ахмата» прокомментировал отсутствие в составе сборной России Олейникова и Садулаева

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал отсутствие в расширенном списке сборной России игроков своей команды.

— На днях тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный список на мартовские товарищеские матчи. В нем не оказалось игроков «Ахмата». Удивились?

— Еще до опубликования списка нам звонили из РФС и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из «Ахмата», спрашивали нас про их физическую готовность. Но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Почему? Это уже вопрос не ко мне.

— Два футболиста — это Иван Олейников и Лечи Садулаев?

— Да.

— Вы считаете, что они заслуживают того, чтобы попасть в расширенный список?

— Это наше видение. Но последнее слово за тренером сборной. Что ж. Пусть ребята дальше доказывают, что достойны попадания в национальную команду.

Сборная России проведет в марте два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).