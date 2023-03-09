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Сегодня, 13:00

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал отсутствие в составе сборной России Олейникова и Садулаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Иван Олейников (слева) и Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал отсутствие в расширенном списке сборной России игроков своей команды.

— На днях тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный список на мартовские товарищеские матчи. В нем не оказалось игроков «Ахмата». Удивились?

— Еще до опубликования списка нам звонили из РФС и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из «Ахмата», спрашивали нас про их физическую готовность. Но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Почему? Это уже вопрос не ко мне.

— Два футболиста — это Иван Олейников и Лечи Садулаев?

— Да.

— Вы считаете, что они заслуживают того, чтобы попасть в расширенный список?

— Это наше видение. Но последнее слово за тренером сборной. Что ж. Пусть ребята дальше доказывают, что достойны попадания в национальную команду.

Сборная России проведет в марте два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Сергей Ташуев. «Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Иван Олейников
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
Сергей Ташуев
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Главный тренер «Ахмата» оценил потенциал Садулаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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