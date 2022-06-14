Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил обозревателю «СЭ», почему штаб команды пополнил двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков.

«Функции у Рыжикова будут приблизительно те же, что были у Яя Туре, — плюс развивать меня в понимании вратарского искусства, — рассказал Талалаев «СЭ». — После ухода Яя в штабе образовалась вакансия. Искали человека, выигравшего в России всё, с трофеями, заслугами и авторитетом. Ещё одна причина появления Сергея — не боюсь брать в свой штаб молодых, перспективных тренеров. Хочу делать футбол интереснее и качественнее, а для этого нужно развиваться самому».

До этого 41-летний тренер работал в любительском клубе из Татарстана «Сокол». Профессиональную карьеру футболиста Рыжиков завершил в 2021 году в «Тамбове».