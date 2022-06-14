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«У Рыжикова — те же функции, что у Яя Туре». Талалаев объяснил приход в штаб «Ахмата» известного вратаря

Талалаев объяснил приход в штаб «Ахмата» известного вратаря
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил обозревателю «СЭ», почему штаб команды пополнил двукратный чемпион России в составе «Рубина» Сергей Рыжиков.

«Функции у Рыжикова будут приблизительно те же, что были у Яя Туре, — плюс развивать меня в понимании вратарского искусства, — рассказал Талалаев «СЭ». — После ухода Яя в штабе образовалась вакансия. Искали человека, выигравшего в России всё, с трофеями, заслугами и авторитетом. Ещё одна причина появления Сергея — не боюсь брать в свой штаб молодых, перспективных тренеров. Хочу делать футбол интереснее и качественнее, а для этого нужно развиваться самому».

До этого 41-летний тренер работал в любительском клубе из Татарстана «Сокол». Профессиональную карьеру футболиста Рыжиков завершил в 2021 году в «Тамбове».

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Андрей Талалаев
Сергей Рыжиков
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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