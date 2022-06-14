Смородская об уходе Ваноли: «Он не сделал абсолютно ничего для «Спартака», за что можно было его бы ценить!»

Смородская считает, что Ваноли ничего не сделал в «Спартаке», за что можно было его ценить

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Ваноли не сделал абсолютно ничего для «Спартака», за что можно было его бы ценить. Ушел из команды, ну и пусть. В этой команде ничего не меняется, все по-старому. Новый испанский тренер — очередной кот в мешке. Его назначение вновь приведет «Спартак» к ужасным результатам!» — сказала Смородская «СЭ».

Ранее 14 июня Каттани во время пресс-конференции заявил, что не считает уход из клуба Паоло Ваноли предательством.

Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.