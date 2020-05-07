«Главное, чтобы без осложнений». Асхабадзе пожелал здоровья Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелал скорейшего выздоровления владельцу красно-белых Леониду Федуну. Сегодня руководитель московского клуба был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

— Хотел бы пожелать Леониду Арнольдовичу пожелать крепчайшего здоровья и скорейшего выздоровления. Главное, чтобы все было без осложнений, — сказал Асхабадзе. (Наталья Юрина)