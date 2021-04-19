В «Рубине» рассказали, когда ждут возвращения в строй Хвичи Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о состоянии полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии, который получил травму в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

«У него травма. Степень ее тяжести узнаем только завтра-послезавтра. Сейчас снимаем отек, прикладываем холод. Предположительно, у Хвичи надрыв задней поверхности бедра. На восстановление уйдет 2-3 недели, всё зависит от тяжести. Выйдет ли он на поле? Через 3 недели уже и чемпионат закончится. В лучшем случае он сыграет последний матч, может, и два. Возможно, что выбыл до конца сезона», — сказал Сайманов «СЭ».

В сезоне-2020/21 20-летний Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

(Артем Бухаев)