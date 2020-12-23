Глава судейского комитета РФС Хачатурянц прокомментировал скандалы с российскими арбитрами

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал последние скандалы с участием российских арбитров.

Ранее в сети появилось видео застолья бригады арбитра Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Тамбов» — «Урал» (1:1). Также, по информации «СЭ», арбитр матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игорь Панин будет отстранен от работы на неопределенный срок. По данным нашего издания, через несколько часов после игры в Сочи Панин был замечен в одном из отелей города распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

«Это была общепринятая практика, с которой мы начали бороться еще с начала сезона: встреча судей, размещение, обеды или ужины после игры, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч премьер». — Мы считаем это неэтичным. Наша задача — оградить контакты судей от представителей клубов. И судьи были оповещены. Встреча судей с представителями клубов за одним столом — во всем мире эта практика не приветствуется. В следующем сезоне хотим заключить контракт с компанией, которая будет заниматься их размещением.

И когда мы видим судей с бутылкой водки на столе, то нужно понимать, что ты выбрал публичную профессии. Если люди футболом интересуются и видят тебя за столом с представителями команды и на столе стоит водка, это очень плохо. Сейчас у нас идет расследование. После окончания разбирательства мы перед началом сезона определим срок отстранения арбитров от матчей РПЛ".