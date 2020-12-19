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Глава совета директоров «Уфы» выпустил нецензурный рэп-ответ Дудю и сравнил себя с Моргенштерном

15:09
Председатель совета директоров &quot;Уфы&quot; Ростислав Мурзагулов в клипе. Фото YouTube
Председатель совета директоров &quot;Уфы&quot; Ростислав Мурзагулов в клипе. Фото YouTube
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Глава совета директоров «Уфы», председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил рэп-клип, в котором высмеял журналиста Юрия Дудя и отношение к чиновникам.

Дудь в интервью с рэпером Моргенштерном спросил его о сотрудничестве с властями Башкирии.

Ролик «Я как Моргенштерн», содержащий нецензурные выражения, опубликован на YouTube-канале Ростислава Мурзагулова. По задумке авторов в клипе высмеиваются стереотипы о чиновниках.

«Видимо, по замыслу авторов клипа, Дудь и те, кто поверил его обвинениям в адрес рэпера и чиновников, должны были в этом месте задуматься о том, что иногда дружба даже между очень разными людьми — это просто дружба», — говорится в описании ролика.

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