Глава совета директоров «Уфы» выпустил нецензурный рэп-ответ Дудю и сравнил себя с Моргенштерном

Глава совета директоров «Уфы», председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил рэп-клип, в котором высмеял журналиста Юрия Дудя и отношение к чиновникам.

Дудь в интервью с рэпером Моргенштерном спросил его о сотрудничестве с властями Башкирии.

Ролик «Я как Моргенштерн», содержащий нецензурные выражения, опубликован на YouTube-канале Ростислава Мурзагулова. По задумке авторов в клипе высмеиваются стереотипы о чиновниках.

«Видимо, по замыслу авторов клипа, Дудь и те, кто поверил его обвинениям в адрес рэпера и чиновников, должны были в этом месте задуматься о том, что иногда дружба даже между очень разными людьми — это просто дружба», — говорится в описании ролика.