Глава совдира «Локо»: «Чемпионская гонка продолжается»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о гостевой победе над «Ростовом» в матче 22-го тура чемпионата России (3:1).

— Сделали важный шаг, завоевали очень нужные три очка в игре с прямым конкурентом. Все действовали самоотверженно. Спасибо команде и тренерскому штабу, -сказал Мещеряков.

— Отставание от «Зенита» 9 очков. «Локомотив» в чемпионской гонке или вопрос с первым местом уже закрыт?

— Все чемпионской гонке. Она продолжается. Мяч круглый. В футболе все возможно. Я ведь вам уже говорил, что наша команда в этом составе готова бороться за самые высокие места.

— Только вот чемпионат, похоже, будет приостановлен?

— Давайте не будем бежать впереди паровоза.

— Но что будет делать «Локомотив» в случае продолжительной паузы?

— Рано пока об этом говорить. Не надо слона есть по частям.

— Как оцените работу Юрия Семина этой весной?

— Я уже поблагодарил тренерский штаб за подготовку команды к таким важнейшим матчам. Оценивать его работу надо по результатам.

— Совет директоров по-прежнему готов рассмотреть на пост главного тренера несколько кандидатур, включая Семина?

— Вернусь к одному из предыдущих моих ответов. Не бегите впереди паровоза.

— Но ведь Василий Кикнадзе сказал о таком варианте.

— Послушайте, я же не Василий Александрович. (Виталий Айрапетов)