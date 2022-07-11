Глава службы коммуникаций «Базеля» Майстер оценил вероятность возвращения Чалова в Швейцарию

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что швейцарский клуб рассматривает варианты возвращения нападающего ЦСКА Федора Чалова в команду.

«Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова, — цитирует Майстера «РБ Спорт». — Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА и по поводу его будущего лучше спрашивать их. На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем».

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.