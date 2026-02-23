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Глава РПЛ Алаев назвал самые яркие трансферы зимнего окна

Руслан Минаев

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев подвел итоги зимней трансферной кампании. По его мнению, больше всего выделялись сделки с участием «Зенита» и ЦСКА.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 20 февраля.

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен [нападающего «Зенита»] Лусиано Гонду на [защитника ЦСКА] Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша, — цитирует Алаева ТАСС. — Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова [из «Локомотива»] в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек — легенда. В целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции».

Алаев отметил новичков «Зенита»: нападающего Джона Дурана и полузащитника Джона Джона.

«Два трансфера «Зенита» выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист. Думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран. Правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует и мы увидим яркую концовку чемпионата», — сказал он.

Источник: ТАСС
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Александр Алаев
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
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Краснодар

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П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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