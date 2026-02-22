Каманцев инициировал проверку Безбородова и осуществлял связь РФС с МВД по «делу «Торпедо». Инсайд рейтинга «СЭ»

Шестой год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в 2025 году осуществлял координацию между РФС и следователями по «делу «Торпедо».

Итогом следственных действий и судебных разбирательств стало понижение вышедшего в РПЛ московского клуба в классе (команда вернулась в Первую лигу), а также отстранение от футбольной деятельности генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова (на 10 лет) и совладельца клуба Леонида Соболева (на 5 лет).

Каманцев стал инициатором и разбирательства в отношении арбитра Владислава Безбородова после комментариев последнего в соцсетях. В итоге Безбородов был отстранен от работы по этическим соображениям.

Полностью рейтинг будет опубликован 23 февраля.