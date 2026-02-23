Алаев — о состоянии газонов перед второй частью РПЛ: «Опасения есть, но все будет хорошо»

Российская премьер-лига (РПЛ) вместе с клубами внимательно следит за состоянием газонов перед возобновлением чемпионата-2025/26.

По словам президента лиги Александра Алаева, некоторые поля вызывают опасения, но он надеется на лучшее. Вторая часть сезона РПЛ стартует 27 февраля.

«Понятно, что столько снега... Опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить о стадионах... Есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на 6. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — цитирует ТАСС президента РПЛ.

19-й тур РПЛ откроет матч «Зенит» — «Балтика». Игра состоится 27 февраля. Начало — в 19.30 мск.