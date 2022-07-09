Глава РПЛ Алаев ответил на вопрос о возможном показе Кубка лиги на федеральном спортивном канале

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном показе Кубка лиги на федеральных каналах.

— В Telegram-каналах пишут, что «Матч» будет показывать Кубок лиги. Это правда?

— Не знаю, откуда такая информация появилась. Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить.

Кубок лиги может состояться в сезоне-2022/23. Исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.