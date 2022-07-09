Комличенко: «Фигура главного тренера и руководство клуба — ключевое в принятии решения»
Нападающий Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход из «Динамо» в «Ростов».
9 июля 27-летний форвард подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.
«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой. Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу. Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности. Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе», — сказал Комличенко «СЭ».
Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. Он забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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