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Комличенко: «Фигура главного тренера и руководство клуба — ключевое в принятии решения»

Комличенко прокомментировал подписание контракта с «Ростовом»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход из «Динамо» в «Ростов».

9 июля 27-летний форвард подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.

«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой. Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу. Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности. Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. Он забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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