Глава РФС Дюков рассказал о бюджете союза

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о формировании бюджета организации.

— Принято решение о создании РУСТАТ — это очень важная платформа для статистики. Абсолютно все клубы пользуются этой программой. Instat больше не российский, нам эта система недоступна. Мы приняли решение создать свой продукт. Следующий вопрос, который мы обсудили, — годовой бюджет на 2023 год и прогноз на 2024-й. Нам удалось сохранить доходы на уровне предыдущего года. Мы смотрим с определенным оптимизмом, ожидаем, что доходная часть вырастет на 20 процентов, — заявил Дюков.

Глава РФС заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.