Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава регбийной федерации Артемьев заявил, что разочаровался в российском футболе

16:55
Теги:

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отказался от просмотра футбольных матчей с участием российских команд из-за их слабых результатов на международной арене.

«Интерес к российскому футболу, безусловно, падает, — сказал Артемьев ТАСС. — Это вызывает у меня большое сожаление, потому что я играл и в футбол, и в регби. При этом наш футбол я смотреть уже не могу — ни клубный, ни сборную. За сборной я еще пытался следить, но после чемпионата Европы я понял, что мне этого не надо: не надо ни сборной, ни зенитов, ни спартаков».

Артемьер считает, что регби в России способен стать третьим по популярности видом спорта.

«Футбол мы не догоним, но такой задачи мы и не ставим. В нашей стратегии мы официально говорим о том, что к 2031 году хотим стать третьим по популярности видом спорта. Учитывая историческую любовь в нашей стране к футболу и к хоккею, эти два вида спорта мы вряд ли сможем опередить.

Сейчас мы шестые-седьмые, находимся в одной категории с волейболом и гандболом. Но мы все равно ставим такую амбициозную задачу. Кстати, в мире по популярности регби находится на втором месте, после футбола", — заключил Артемьев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12244625

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Госдуме напомнили о вступающих в силу с сентября законах
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Колорадский кот: наевшийся вареной картошки питомец рассмешил Сеть
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд