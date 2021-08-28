Глава регбийной федерации Артемьев заявил, что разочаровался в российском футболе

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отказался от просмотра футбольных матчей с участием российских команд из-за их слабых результатов на международной арене.

«Интерес к российскому футболу, безусловно, падает, — сказал Артемьев ТАСС. — Это вызывает у меня большое сожаление, потому что я играл и в футбол, и в регби. При этом наш футбол я смотреть уже не могу — ни клубный, ни сборную. За сборной я еще пытался следить, но после чемпионата Европы я понял, что мне этого не надо: не надо ни сборной, ни зенитов, ни спартаков».

Артемьер считает, что регби в России способен стать третьим по популярности видом спорта.

«Футбол мы не догоним, но такой задачи мы и не ставим. В нашей стратегии мы официально говорим о том, что к 2031 году хотим стать третьим по популярности видом спорта. Учитывая историческую любовь в нашей стране к футболу и к хоккею, эти два вида спорта мы вряд ли сможем опередить.

Сейчас мы шестые-седьмые, находимся в одной категории с волейболом и гандболом. Но мы все равно ставим такую амбициозную задачу. Кстати, в мире по популярности регби находится на втором месте, после футбола", — заключил Артемьев.