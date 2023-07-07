Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст кого-то в «Спартак»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».
«Странный трансфер, но нужно дождаться официального подтверждения. Слабо верится, что ЦСКА кого-то продаст «Спартаку». Медина — неплохой футболист, но цена слишком завышенная. Таких ребят нужно покупать за € 4-5 млн, это была бы хорошая сделка. Предательство? Это чушь собачья. В большом футболе такого нет. Эти разговоры в пользу бедных. Люди выбирают то место, где им платят и лучше условия», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».
7 июля «СЭ» сообщил, что Медина близок к переходу в «Спартак». Красно-белые заплатят за парагвайца около 7,5 миллиона евро.
Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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