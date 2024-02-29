Первый египтянин в истории РПЛ рассказал о своих ожиданиях от игры в России

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал, чего ожидает от выступления в России.

— Кто знает. Возможно, в «Ростове» я проведу много лет. Если клуб получит предложение по мне из хорошей лиги, то перейду туда. Знаю, что из «Ростова» ребята уезжали в Италию. Для меня это стимул. Сначала моей мечтой было уехать из Египта. И вот я в России. Теперь буду мечтать проявить себя в нынешнем клубе, помочь ему добиться успехов, а дальше — посмотрим. Возможно, «Ростов» и для меня станет окном в Европу, — сказал Эль-Аскалани.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

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